نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حماس تبدأ هجوما صاروخيا مكثفا على عسقلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت حركة حماس رشقات صاروخية مكثفة على مدينة عسقلان المحتلة داخل إسرائيل، بعدما أمهلت السكان حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء لإخلاء المدينة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قصفت الأحد، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.