نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تتوعد بتهجير الإسرائيليين من عسقلان.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" مساء الثلاثاء قصف مدينة عسقلان ردا على قصف غزة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من القطاع.

وقصفت المقاومة الفلسطينية في غزة مدينة عسقلان، مشيرة إلى أن دوي انفجارات قوية سمع في المنطقة، حسب مراسلة RT.

وقصفت "القسام" عسقلان تنفيذا للوعيد الذي أعلنته "حماس" بعد أن منحت سكان عسقلان مهلة حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين لمغادرة المدينة.

وكان متحدث القسام "أبو عبيدة" قد صرح بأنه "ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم".

وختم أبو عبيدة تحذيره عبر حسابه على منصة "تلجرام" قائلا "وقد أُعذر من أَنذر".

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.