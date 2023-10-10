العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة بكاء مسؤول أميركي رفيع على قتلى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة بكاء مسؤول أميركي رفيع على قتلى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - لم يتمالك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي نفسه عند الحديث عن القتلى الإسرائيليين، وقام بالبكاء على الهواء مباشرة خلال مقابلة مع "سي إن إن".

وخلال مقابلة مع مذيع "سي إن إن" جايك تابر، بدا منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي متلعثما، عند الحديث عن الصور التي نشرت للرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وبدأ المذيع تابر بسؤاله: "الصور التي نراها تظهر أطفالا ونساء مخطوفين، وشابات بدماء على ملابسهم، مما يرجح أنه تم اغتصابهن. هذه الصور مروعة، هناك موت ودماء في هذه المنطقة بالسابق، لكنني لم أر شيئا مماثلا من قبل".

لم يستطع كيربي الرد، بسبب تأثره، حيث أدمعت عيناه.

بعدها رد متلعثما: "اعذروني. من الصعب جدا رؤية هذه المشاهد. هؤلاء هم بشر، لديهم عائلات وأصدقاء وأحباب. الامر صعب حقا. أنا اعتذر".

وكان كيربي قد أشار في وقت سابق، إلى أن حكومة الولايات المتحدة تعمل على التأكد من أن إسرائيل لديها ما يلزم للدفاع عن نفسها.

كما أكد أن واشنطن عرضت على إسرائيل "توفير خبراء لتحرير الرهائن".