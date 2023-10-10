لندن ترحب بإفراج أفغانستان عن أربعة بريطانيين وتعتذر لكابول

لندن ـ ا.ف.ب: رحَّبت بريطانيا بالإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان وقدَّمت نيابة عن عائلاتهم اعتذارًا عن «أي انتهاكات لقوانين البلد» الآسيوي.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية «نرحِّب ونقدِّر إفراج إدارة أفغانستان الحالية عن أربعة مواطنين بريطانيين احتُجزوا بتهمة انتهاك قوانين أفغانستان».

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