سيئول ـ ا.ف.ب: اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية تضمنت محاكاة لاعتراض سفن تهريب كورية شمالية، على ما أعلنت البحرية في سيئول.والمناورات التي استمرت يومين هي الأولى من نوعها في سبع سنوات. وجاءت في وقت تعزز الدول الثلاث تعاونها في مواجهة تهديدات بيونج يانج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام مناورات بحرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.