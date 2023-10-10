العالم اليوم - عضو بارز بالكونغرس يدعو إلى ضرب إيران إذا قتلت حماس رهائن

انتم الان تتابعون خبر عضو بارز بالكونغرس يدعو إلى ضرب إيران إذا قتلت حماس رهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام بتهديد إيران بتفجير مصافي النفط الخاصة بها وإخراجها عن العمل، إذا قتلت حماس رهينة أميركية أو إسرائيلية.

وأضاف السيناتور البارز في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأميركية: "لقد حان الوقت الآن لنقل الحرب إلى الفناء الخلفي للنظام الإيراني".

ومن جهة أخرى، أعرب مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية عن قلق في البنتاغون "من نشاط حزب الله، وأي قرار خاطئ يمكن أن يتخذه لفتح جبهة ثانية سيكون له حساباته".

ومن جهة أخرى، حذر المسؤول حزب الله من التدخل في جولة القتال الدائرة، قائلا إن "على حزب الله ألا يمتحن رغبة واشنطن والتزامها في دعم إسرائيل والدفاع عنها".

وصرح المسؤول الأميركي بالقول إن "أحد الأسباب التي ستدفع البنتاغون إلى زيادة حجم قواته في الشرق الأوسط وتحديدا في مياهه قبالة شواطئ لبنان وسوريا هو أن مجموعات إرهابية مدعومة من إيران مثل حزب الله يمكن أن توسع دائرة النزاع".