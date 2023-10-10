العالم اليوم - فيديو.. لحظة القصف الإسرائيلي بقذائف حارقة على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة القصف الإسرائيلي بقذائف حارقة على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - أظهرت لقطات حية بثتها "دوت الخليج"، قصف المدفعية الإسرائيلية منطقة سهل الماري جنوبي لبنان، بقذائف حارقة.

وتكررت ضربات القصف الإسرائيلي بالقذائف الحارقة أكثر من مرة، مساء الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من لبنان واعتراض 4 قذائف صاروخية بنجاح.

والقنبلة الحارقة هي نوع من القنابل يصمم من أجل إحداث الحرائق عند إلقائها على الخصم في المعارك العسكرية. يستخدم في القنابل الحارقة مواد كيميائية صعبة الإطفاء.

ودخل حزب الله على خط الهجمات في وقت سابق من الأحد، إذ تبادل مع إسرائيل إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ، بعد يوم من شن حركة حماس أكبر هجوم دام على إسرائيل منذ سنوات.