نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات على الحدود اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "القناة 12" العبرية، مساء الثلاثاء، بمقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات وقعت عند الحدود مع لبنان أمس الاثنين.

وكانت القناة ١٤ الإسرائيلية، قد أعلنت عن وقوع ضحايا في عسقلان من جرّاء القصف الصاروخي من غزة.

وأطلقت حركة حماس رشقات صاروخية مكثفة على مدينة عسقلان المحتلة داخل إسرائيل، بعدما أمهلت السكان حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء لإخلاء المدينة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قصفت الأحد، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان