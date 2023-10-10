العالم اليوم - الإمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:21 مساءً - وقعت دولتي الإمارات وجورجيا، الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف مضاعفة حجم التجارة البينية غير النفطية لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي وسادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطط دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.