العالم اليوم - صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:21 مساءً - توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنسبة 3.4 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4 بالمئة في العام المقبل.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإماراتي بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7 بالمئة في العام 2024.

وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 3.4 بالمئة في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4 بالمئة في 2024.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2 بالمئة في 2023، و3.4 بالمئة في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8 بالمئة في العام الجاري، تصعد إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.