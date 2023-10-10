العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لهجوم شامل على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن جيش بلاده سينتقل لمرحلة "الهجوم الشامل على قطاع غزة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله مساء الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى "الهجوم الشامل" على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع "لن يعود أبدا كما كان".

ووفقا للصحيفة، قال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة: "لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".

وأضاف موجها حديثه للجنود: "سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. (حماس) أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت".

ومضى يقول: "سوف تندم (حماس) على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدا كما كانت".