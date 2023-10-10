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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - فلسطين تنتفض. قصف تل أبيب وعسقلان وسديروت (بث مباشر الآن).

أعلنت كتائب سرايا القدس عن قصف مدن الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب، وعسقلان، وسديروت ردًا على الغارات الجوية التي تقوم بها قوات الاحتلال على المدنين الفلسطينين والمنازل والمقرارت الحكومية.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في قصف المدن في تمام الساعة التاسعة مساءً

وكانت قوات الاحتلال قد قذفت مقر وزارة الأوقاف والمالية والاتصالات بقطاع غزة.

٥٨٠ شهيدا، ٤٢٥٠،مصاب

١٠٠٠،موت، ٢٩٠٠ جريح

اجتماع طاري للعرب