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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - فلسطين تعلن «ساعة الصفر».. تدمير الاحتلال الإسرائيلي من جديد في هذا الموعد ، دخلت عملية طوفان الأقصى، يومها الرابع الذي يشهد اتساع رقعة الحرب بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويتابع العالم بأكمله تصاعد ألسنة اللهب في فلسطين وإسرائيل ولبنان، مع تزايد الدعوات بخفض التصعيد والرجوع إلى طاولة المفاوضات ولكن دون جدوى من جميع الأطراف.

عاجل - فلسطين تعلن «ساعة الصفر».. تدمير الاحتلال الإسرائيلي من جديد في هذا الموعد

عاجل - فلسطين تعلن «ساعة الصفر».. تدمير الاحتلال الإسرائيلي من جديد في هذا الموعد

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل قليل، الرد على جميع تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية في الساعة الـ9 من مساء اليوم.

وأعطت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، مهلة لسكان مدينة عسقلان، ثم قامت بعد انتهاء المهلة بقصف المدينة بعدد هائل من الصواريخ التي لا مثيل لها في تاريخ الاحتلال؛ متمكنه من وقوع إصابات ووفيات كبير بعد دقائق من بدء الهجوم.

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وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردًا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية، حيث قامت بقصف كلا من تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت المقاومة، في بيان: "سنواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".

جيش الاحتلال يبعث رسالة نارية لفلسطين

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال يستعد لشن هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، قائلًا: "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي الإسرائيلية، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".

وأضاف: "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا ودون تنازلات".

وأختتم: "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".

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الخارجية الفلسطينية تندد باستخدام قنابل الفوسفور

عاجل - فلسطين تعلن «ساعة الصفر».. تدمير الاحتلال الإسرائيلي من جديد في هذا الموعد

نددت الخارجية الفلسطينية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة اليوم، قائلة: "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".

الجدير بالذكر، أن مادة الفوسفور الأبيض ليست محرمة دوليًا بشكل مباشر، لكن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق السكنية.