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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - فلسطين تحدد "ساعة الصفر" لبدء قصف بلدات الاحتلال الإسرائيلي من جديد

عاجل - فلسطين تحدد "ساعة الصفر" لبدء قصف بلدات الاحتلال الإسرائيلي من جديد، يبحث عدد كبير من المواطنين في الوطن العربي عن آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية الحالية بعد بدأ المناوشات بين الجانب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني.

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ويتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، المشادات الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وكتائب القسام ضد العدو الإسرائيلي.

عاجل - فلسطين تحدد "ساعة الصفر" لبدء قصف بلدات الاحتلال الإسرائيلي من جديد

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي ذلك الإطار توفر كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى، ضد الكيان الإسرائيلي من خلال السطور التالية، وآخر تطورات الأوضاع الفلسطينية الحالية.

عاجل - فلسطين تحدد "ساعة الصفر" لبدء قصف بلدات الاحتلال الإسرائيلي من جديد

فلسطين تحدد ساعة الصفر

وحددت المقاومة الفلسطينية الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، هي ساعة الصفر وبدأ القصف على بلدات وقطاعات الإحتلال الإسرائيلي مرة أخرى بعد عملية كتائب القسام التي انطقلت في الخامسة مساءً منذ قليل نحو مدينة عسقلان.

كتائب القسام توفي بوعدها وتُشعل النيران

وكانت وفت كتائب القسام الفلسطينية واطلقت النيران والصواريخ على مدينة عسقلان، ضد الكيان الإسرائيلي بعدما أبلغت وحذرت من وقف جرائم تهجير أهلي مناطق قطاع غزة من العدو الصهيوني إلا أنها مازالت مستمرة.

وعلى أثر ذلك أعلنت قناة 14 العبرية الإسرائيلية وقوع ضحايا أثر عملية كتائب القسام، على مدينة عسقلان والقصف الصاروخي من غزة، وكانت تلك العملية في الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء لإخلاء المدينة.

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عملية طوفان الأقصى

وكانت بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى منذ الصباح الباكر ليوم السبت 7 أكتوبر الماضي، ضد العدو الصهيوني في عملية إخلاء المسجد الأقصى من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومازالت الحركات الفلسطينية قائمة، بجانب تدخل الجانب السوري "حزب الله" والجانب اللبناني على الحدود الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - فلسطين تحدد "ساعة الصفر" لبدء قصف بلدات الاحتلال الإسرائيلي من جديد

فلسطين اليوم.. عدد المصابين والجرحى

وكشفت وزراة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن زيادة أعداد شهداء المقاومة الفلسطينية، منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى الآن ليصل العدد فوق 845 شهيد، وفوق أكثر من 4350 مصاب وجريح.

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بجانب أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن زيادة أعداد ضحايا الكيان الإسرائيلي منذ بداية القتال وعملية طوفان الأقصى حتى الآن، إلى فوق أكثر من 1000 قتيل من العدو الصهيوني.