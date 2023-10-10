العالم اليوم - المغرب يقترض 106 ملايين دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - قالت مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" المملوكة للدولة في المغرب، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لبناء محطتين للطاقة الشمسية لتعزيز إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.

وقال المكتب الشريف للفوسفاط الذي ينتج الفوسفات والأسمدة في بيان إن المحطتين ستقعان بمناطق المناجم في خريبكة وبن جرير بسعة إنتاجية إجمالية تبلغ 400 ميغاوات وسعة تخزينية تصل إلى 100 ميغاوات/ساعة.

وهذا القرض الأخضر هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للمكتب الشريف للفوسفاط في سنة بعد قرض مماثل بقيمة 100 مليون يورو في أبريل الماضي لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 202 ميغاوات في منطقة المناجم نفسها.

وأعلن المكتب العام الماضي عن خطة استثمارية بلغت قيمتها 130 مليار درهم (13 مليار دولار) للاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الأسمدة بحلول عام 2027.

وقال المكتب في يونيو لوكالة رويترز إنه يعتزم استثمار سبعة مليارات دولار في مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الوقود المتجدد.