العالم اليوم - مسؤول أميركي: إيران متواطئة في هجوم حماس على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جوناثان فاينر، الثلاثاء، إن إيران متواطئة على نطاق واسع في الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلّف أكثر من 1000 قتيل.

وصرّح فاينر في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية: "ما يمكنني قوله دون أدنى شك هو أن إيران متواطئة على نطاق واسع في هذه الهجمات".

وأضاف: "كانت إيران الداعم الرئيسي لحماس منذ عقود. لقد قدموا لهم الأسلحة، والتدريب، والدعم المالي".

وتابع: "ولذلك، فيما يتعلق بالتواطؤ الواسع، نحن واضحون للغاية بشأن دور إيران".

لكنه استدرك قائلا: "ما لم نره بعد في هذه اللحظة وما زلنا ننظر إليه عن كثب هو أدلة على تورط مباشر في الهجوم الحالي، وهو ما تفعله أيضا القوات الإسرائيلية".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي نفى في وقت سابق، الثلاثاء، ضلوع طهران في هجوم حماس، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

وقال خامنئي إن إيران غير منخرطة في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية واستخباراتية "لا يمكن محوها" لإسرائيل.

وكان دور إيران في هجوم حماس قد شغل حيز من التصريحات السياسية والتقارير الإعلامية في واشنطن خلال الأيام الماضية.

وبيما قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه لا يرى دليلا على وقوف إيران وراء الهجوم، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط له.