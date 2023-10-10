نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام: استهدفنا مستوطنات الجليل الغربي بقصف صاروخي مركز من جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مساء يوم الثلاثاء، عن استهدفت مستوطنات الجليل الغربي بقصف صاروخي مركز من جنوب لبنان.

وأفادت الكتائب في بيانها "اتكالا منا على الله، وقياما بالواجب في معركة طوفان الأقصى وانتصارا للقدس والمسجد الأقصى المبارك وكوننا جزء لا يتجزء في المعركة مع شعبنا في فلسطين وخاصة شعبنا في غزة العزة ومقاومتها العظيمة، خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مركز على مغتصبات الجليل الغربي من جنوب لبنان".

وأضافت "سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا البواسل وكسر الحصار عن غزة".

هذا، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات مساء الثلاثاء، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي جندت كل الاحتياط وسيطرت على القطاع وتتجه نحو الهجوم الكامل.

وأضاف وزير الدفاع متحدثا للجنود "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا ودون تنازلات".

وتابع قائلا "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطيني أخري في غزة عملية الطوفان، ردا على اعتداءات القوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع جيش الاحتلال.

وفي المقابل، أطلقت قوات الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي، علما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، دعا الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع مهددا بتدمير "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.