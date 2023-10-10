صواريخ اعتراضية وذخائر.. بايدن يعلن تزويد إسرائيل بأنظمة عسكرية إضافية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على تقديم أنظمة عسكرية إضافية، بما في ذلك ذخائر وصواريخ اعتراضية لتجديد مخزون القبة الحديدية... سنعمل على ضمان ألا تنفد هذه الأصول الحيوية لدى إسرائيل".

وتابع بايدن: "تعزز الولايات المتحدة وضع قواتنا العسكرية في المنطقة لتعزيز ردعنا، وقد حركت وزارة الدفاع مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر المتوسط... ونحن على استعداد لتحريك أصول إضافية إذا اقتضت الحاجة".

كما حذر الرئيس الأمريكي أي دولة أو منظمة ثالثة من محاولة استغلال الصراع المتصاعد بين فلسطين ودولة الاحتلال إسرائيل.

وقال بايدن: "دعوني أقول شيئًا واحدًا لأي دولة أو منظمة أو أي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع: لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك. قد تكون قلوبنا مكسورة، لكن تصميمنا لا يتزعزع".

وأكد بايدن معلومات سبق أن ظهرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوجود مواطنين أمريكيين أيضًا بين رهائن حركة حماس الفلسطينية.

وأشار بايدن إلى أن 14 أمريكيا على الأقل لقوا حتفهم في دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء القتال.