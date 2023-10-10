نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من سوريا.

وقبل أسبوعين، قصفت دبابات إسرائيلية موقعين داخل ما وصفها الجيش بمنطقة منزوعة السلاح في سوريا، زاعما أن الموقعين انتهكا اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرم منذ نصف قرن بين البلدين.

الموقعان ويستخدمهما الجيش السوري يعتبران وفقا للجيش الاسرائيلي "انتهاكا صريحا" لوقف إطلاق النار 1974.

لم يقدم الجيش معلومات إضافية عن الموقعين أو متى شيدا.

وفي سوريا، ذكرت إذاعة شام الموالية للحكومة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة على حافة مرتفعات الجولان في قرية حضر. وأضافت أنه لم يسقط ضحايا.

أبرمت اتفاقية 1974 لوقف إطلاق النار منطقة فصل بين القوات الإسرائيلية والسورية، وتمركزت بموجبها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة هناك.