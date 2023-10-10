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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أمريكا تشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل بعد هذا القرار (صدمة)، للمرة الثالثة مُنذُ بدأ عملية طوفان الأقصى، التي أنطلقت السبت الماضي، يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيامين نتنياهو، لمتابعة تطور الأحداث بين فلسطين وإسرائيل.

عاجل - أمريكا تشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل بعد هذا القرار (صدمة)

عاجل - أمريكا تشعل الحرب بين فلسطين وإسرائيل بعد هذا القرار (صدمة)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال بايدن: "الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية".

وأضاف: "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أمريكية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم"، مُحذرًا أي دولة أو منظمة ثالثة من استغلال الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأختتم بايدن: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".

وأعلن بايدن وفاة نحو 14 أمريكي، خلال الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأبلغ نتنياهو، بايدن، أمس الإثنين، أن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة، ولا يوجد نية للتفاوض مع حماس.

جيش الاحتلال يعلن خطته في الرد على طوفان الأقصى

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال يستعد لشن هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، قائلًا: "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي الإسرائيلية، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".

وأضاف: "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا ودون تنازلات".

وأختتم: "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".

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