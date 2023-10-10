العالم اليوم - إسرائيل.. تبادل إطلاق نار بمحيط فندق وأنباء عن "نيران صديقة"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. تبادل إطلاق نار بمحيط فندق وأنباء عن "نيران صديقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:17 مساءً - أشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى سقوط جرحى، بعد حادث تبادل إطلاق للنار، بمحيط فندق في مدينة أسدود الساحلية.

وانتشرت أنباء عن تبادل لإطلاق النار بين الشرطة الإسرائيلية ومسلحين، بمحيط فندق "ليوناردو" في مدينة أسدود.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى سقوط جرحى في تبادل لإطلاق نار بمحيط الفندق في أسدود.

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إلى أن الحادث كان "نيران صديقة"، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة القبض على شاب، من قبل السلطات الإسرائيلية.