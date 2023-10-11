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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "سوريا" تخرج عن صمتها وتشارك في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (بهذا الفعل)

فلسطين وإسرائيل.. خرجت سوريا عن صمتها، بشأن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، مع اقتراب دخول الأزمة يومها الخامس، حيث تشهد إسرائيل هجوم شديد اليوم من فلسطين ولبنان وأخيرًا سوريا.

عاجل - "سوريا" تخرج عن صمتها وتشارك في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (بهذا الفعل)

عاجل - "سوريا" تخرج عن صمتها وتشارك في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (بهذا الفعل)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال: “منذ وقت قصير، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مؤكدًا أنه تم الرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا.

غزة الآن.. المقاومة الفلسطينية تدك حصون الاحتلال بقوة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عززمها على الرد على جميع تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية في الساعة الـ9 من مساء اليوم.

وأعطت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، مهلة لسكان مدينة عسقلان، ثم قامت بعد انتهاء المهلة بقصف المدينة بعدد هائل من الصواريخ التي لا مثيل لها في تاريخ الاحتلال؛ متمكنه من وقوع إصابات ووفيات كبير بعد دقائق من بدء الهجوم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردًا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية، حيث قامت بقصف كلا من تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت المقاومة، في بيان: "سنواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".

الخارجية الفلسطينية تندد باستخدام الاحتلال لقنابل الفوسفور

نددت الخارجية الفلسطينية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة اليوم، قائلة: "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".

الجدير بالذكر، أن مادة الفوسفور الأبيض ليست محرمة دوليًا بشكل مباشر، لكن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق السكنية.

بث مباشر فلسطين.. لحظة بلحظة أحداث غزة الآن

عاجل - "سوريا" تخرج عن صمتها وتشارك في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (بهذا الفعل)

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