نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام فلسطيني: استشهاد فلسطينيين في اشتباك مع القوات الإسرائيلية في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد فلسطينين خلال اشتباك مع قوات الإحتلال في القدس.

ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.