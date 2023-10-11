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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - سوريا تدك حصون إسرائيل بشكل مفاجئ ( الهزيمة النهائية)

عاجل - سوريا تدك حصون إسرائيل بشكل مفاجئ ( الهزيمة النهائية)، خرجت سوريا عن صمتها بشأن طوفان الأقصى، بحركة أبهرت العالم بأكمله، بعدما أرسلت قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية، للأراضي الإسرائيلية، حيث سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

عاجل - سوريا تدك حصون إسرائيل بشكل مفاجئ ( الهزيمة النهائية)

عاجل - سوريا تدك حصون إسرائيل بشكل مفاجئ ( الهزيمة النهائية)

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على القذائف السوريا قائلًا: “منذ وقت قصير، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مؤكدًا أنه تم الرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا.

سوريا توأزر فلسطين وتكشف موقفها من طوفان الأقصى

نشرت وكالة الأنباء السورية سانا، بيانًا عن هيئات سورية وفصائل فلسطينية في دمشق، أكدوا فيه أن طوفان الأقصى معركة الأمة في الدفاع عن الأرض والمقدسات، ومعبرين عن الاعتزاز والفخر والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة.

وقال البيان: "نحن نحيي الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر التحريرية التي خاضها الجيشان العربي السوري والمصري، وشارك فيها مقاتلون من بلدان عربية وفي مقدمتهم أبناء فلسطين، قام الإرهابيون وأسيادهم المحتلون الآثمون على الأرض السورية بارتكاب جريمة مروّعة استهدفت طلبة الكلية الحربية في حمص، والتي كانت دومًا مصنعًا للأبطال العقائديين المدافعين عن شرف وكرامة هذه الأمة من المحيط إلى الخليج".

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وأضاف: "أن سجل الشرف لهذه الأمة من اليرموك إلى حطين وعين جالوت وحرب تشرين التحريرية ونصر تموز ما زال يحتوي على صفحات بانتظار بطولات غير مسبوقة".

وتابع البيان: "لم يطل الانتظار، ففي اليوم التالي بالسابع من أكتوبر 2023 استفاق العالم على معجزة أبطال المقاومة في فلسطين باختراق خطوط العدو والاشتباك معه على أرض فلسطين الطاهرة التي دنّستها المستوطنات والمستوطنون، وقتلوا وأسروا ضباطًا ومعتدين آثمين جعلوا من تنكيل الشعب الفلسطيني في كل مدنه وقراه ممارسة عدوانية يومية، فكان هذا العبور استكمالًا لصمود الشعب السوري لأكثر من عقد ودفاعه الشجاع عن هوية وعروبة سورية وفلسطين وعروبة العرب جميعًا".

وأختتم البيان: "فلسطين هي البوصلة ولأن التكامل والتآزر بين أعضاء محور المقاومة شرط أساسي لإلحاق الهزيمة النهائية بالعدو الصهيوني والقوى الداعمة له والدفاع عن حق شعوبنا في السيادة والاستقلال والحرية والكرامة وتقرير المصير".

لحظة بلحظة أحداث غزة الآن

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

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