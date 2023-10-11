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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - برنامج الأغذية العالمي يضرب إسرائيل بـ"عملية طارئة"

اطلق برنامج الأغذية العالمي، عملية طارئة، لإغاثة الفلسطنيين، بعد تعرضهم لغارات هجومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يفرض الاحتلال حصار كامل على قطاع غزة.

عاجل - برنامج الأغذية العالمي يضرب إسرائيل بـ "عملية طارئة"

عاجل - برنامج الأغذية العالمي يضرب إسرائيل بـ "عملية طارئة"

طالب برنامج الأغذية العالمي، سلطات الاحتلال بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ممرات إنسانية، أملًا في أن لا يكون هناك عوائق تعرقل عمل موظفي البرنامج، حتى يتمكنون من نقل السلع الأساسية إلى القطاع.

وأوضح البرنامج، أن إطلاقه لعملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية، مُشيرًا إلى أن الفلسطينيين هناك يفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية ويواجهون ظروفا صعبة.

الاتحاد الأوروبي يعلق على أفعال إسرائيل

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، وقال جوزيب بوريل في بيان: "أفعال إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي"، داعيًا إلى فتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف: " أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأختتم بوريل: "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعارضون الحصار على غزة ويدعون إلى فتح الممرات الإنسانية للسماح للراغبين بالمغادرة، ويدعمون استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية فضلًا عن استمرار تقديم الدعم المالي".

الجدير بالذكر، قام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن قرار تعليق المساعدات الإنسانية لفلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان القرار.

عاجل - سوريا تشن الحرب على إسرائيل

عاجل - برنامج الأغذية العالمي يضرب إسرائيل بـ "عملية طارئة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد قذائف صاروخية من داخل الأراضي السورية سقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال: “منذ وقت قصير، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مؤكدًا أنه تم الرد بقصف مدفعي باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا.

جيش الاحتلال يعلن خطته في الرد على طوفان الأقصى

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال يستعد لشن هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، قائلًا: "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي الإسرائيلية، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".

وأضاف: "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا ودون تنازلات".

وأختتم: "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".