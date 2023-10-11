عاجل - "أين حقوق الإنسان".. أردوغان يستنكر قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة

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أحمد جودة - القاهرة - "أين حقوق الإنسان".. أردوغان يستنكر قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، قائلًا: "أين حقوق الإنسان؟"، حسب ما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.



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وأعلنت الخارجية الأمريكية، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.

سوريا تعلن الحرب على إسرئيل "الرعب يهز تل أبيب"

أعلن جيش الاحتلال، إطلاق عدة قذائف من الأراضي السورية وبعضها سقط في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل، حسب ما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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وتبنت حركة حماس، إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان نحو إسرائيل.

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن آخر الأحداث في جنين

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل شاب وإصابة 3 آخرين برصاص جيش الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.

خطاب عاجل من بايدن بشأن حرب فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن أولويته عدم بقاء أي أمريكي رهينة قيد الاحتجاز في أي مكان في العالم، مؤكدا دعمه العسكري لإسرائيل أمام ما وصفه بـ "الشر المطلق" لحماس.

وقال بايدن في خطاب: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق"، مؤكدًا وجود مواطنين يحملون الجنسية الأميركية رهائن لدى حماس، قائلا "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أميركية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم"، وأن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل، وأن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل، قائلًا: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".

مصر تجهز قافلة ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، الثلاثاء، أنه يعمل على تجهيز قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وقال التحالف الوطني، في بيان، إن القافلة المصرية تضم أطباء من شتى التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في غزة.

وأعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف في غزة، بما يهدد السلام الدولي ويتنافى ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وكان الأردن أعلن في وقت سابق اليوم تنسيقا مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت تعرض المعبر لضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين.

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إطلاق قذائف صاروخية من سوريا باتجاه الجولان

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، رصد إطلاق قذائف صاروخية من سوريا باتجاه الجولان، وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة رمات مغشيميم.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن "عددا من القذائف سقط في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل"، وأن "الجنود ردوا على القذائف من سوريا بالمدفعية وقذائف المورتر".

وقبل القذائف القادمة من سوريا بساعات قليلة، تفاقم الموقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء، بعد وابل من الصواريخ أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والقذائف الحارقة.

وأشار مصدر عسكري لبناني، إلى إصابة دبابة إسرائيلية، مقابل بلدة مارون الراس، بصاروخ موجه أدى إلى احتراقها.

وقبل أيام، كان جيش الاحتلال، أكد تفعيل أنظمة إنذار الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة قرب بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان.