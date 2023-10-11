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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الدفاع المدني بغزة يعلن تفاصيل مؤلمة (مأساة)

عاجل - الدفاع المدني بغزة يعلن تفاصيل مؤلمة (مأساة)، تشن القوات الإسرائيلية هجمات كبيرة على قطاع غزة، مستخدمة قنابل الفوسفور المحرمة دوليًا، ويأتي ذلك ردًا على عملية طوفان الأقصى، التى أطلقت قبل خمسة أيام، بقيادة المقاومة الفلسطينية.

عاجل - الدفاع المدني بغزة يعلن تفاصيل مؤلمة (مأساة)

عاجل - الدفاع المدني بغزة يعلن تفاصيل مؤلمة (مأساة)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل، التي دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من قطاع غزة.

وقالت المديرية في بيان: "طواقم الدفاع المدني عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير".

وقامت طواقم الإسعاف بانتشال 15 جثة من تحت الأنقاض، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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المقاومة الفلسطينية تواصل ضرب حصون الاحتلال

عاجل - الدفاع المدني بغزة يعلن تفاصيل مؤلمة (مأساة)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عززمها على الرد على جميع تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية في الساعة الـ9 من مساء اليوم.

وأعطت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، مهلة لسكان مدينة عسقلان، ثم قامت بعد انتهاء المهلة بقصف المدينة بعدد هائل من الصواريخ التي لا مثيل لها في تاريخ الاحتلال؛ متمكنه من وقوع إصابات ووفيات كبير بعد دقائق من بدء الهجوم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردًا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية، حيث قامت بقصف كلا من تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت المقاومة، في بيان: "سنواصل دك عسقلان حتى تهجيرها إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين".

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