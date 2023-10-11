نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الخطوط الجوية الأمريكية تصدر قرار مفاجئ ضد إسرائيل (دعم ام انسحاب) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الخطوط الجوية الأمريكية تصدر قرار مفاجئ ضد إسرائيل (دعم ام انسحاب)

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، عدد كبير من القرارات بشأن الحرب بين فلسطين وإسرائيل، بدأت بتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لبحث الأحداث في غزة، وانتهت بقرار الخطوط الجوية الأمريكية بشأن رحلتها مع إسرائيل.

عاجل - الخطوط الجوية الأمريكية تصدر قرار مفاجئ ضد إسرائيل (دعم أم انسحاب)

عاجل - الخطوط الجوية الأمريكية تصدر قرار مفاجئ ضد إسرائيل (دعم أم انسحاب)

قررت الخطوط الجوية الأمريكية، تعليق رحلاتها إلى ومن تل أبيب؛ إثر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مُشيرة إلى أن التعليق سيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وقالت الخطوط الجوية، في تصريح صحفي: "نتيجة للوضع الراهن، قامت الخطوط الجوية الأمريكية، بتعليق مؤقت لرحلاتها إلى تل أبيب ومنها حتى الرابع من ديسمبر"، مُشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع شركات الطيران الأخرى لتقديم المساعدة للراغبين في مغادرة تل أبيب.

بايدن يكشف موقف بلاده من دعم إسرائيل

عاجل - الخطوط الجوية الأمريكية تصدر قرار مفاجئ ضد إسرائيل (دعم أم انسحاب)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وقال بايدن: "الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية".

وأضاف: "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أمريكية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم"، مُحذرًا أي دولة أو منظمة ثالثة من استغلال الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأختتم بايدن: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".

وأعلن بايدن وفاة نحو 14 أمريكي، خلال الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأبلغ نتنياهو، بايدن، الإثنين الماضي، أن إسرائيل مضطرة للدخول إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن دولته مستعدة لحرب طويلة وغير مسبوقة، وأنه لا يمتلك خيارات سوى الرد بقوة، ولا يوجد نية للتفاوض مع حماس.

الأمن القومي الأمريكي يعلق على أفعال حماس

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هجوم حماس على الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: “لا ندرى لماذا لم تنتبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للهجوم قبل وقوعه”.

لحظة بلحظة أحداث غزة الآن

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.