العالم اليوم - في "زيارة دعم وتضامن".. بلينكن يتوجه إلى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر في "زيارة دعم وتضامن".. بلينكن يتوجه إلى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:20 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه اليوم الأربعاء إلى إسرائيل للقاء كبار قادتها، في زيارة تضامن عقب هجوم غير مسبوق لحركة (حماس).

وأفاد ميلر في مؤتمر صحفي "ستكون رسالة تضامن ودعم"، مضيفا: "بالطبع يريد أن يسمع من زعماء إسرائيل، يسمع منهم مباشرة عن الوضع الذي يواجهونه، حول ما يحتاجون إليه وكيف يمكننا دعمهم على أفضل وجه".

وأضاف ميلر إن بلينكن سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس، وسيتوجه بعد ذلك إلى الأردن للقاء كبار المسؤولين هناك.

وشنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل يوم السبت فأودت بحياة 1200 من الإسرائيليين واحتجزت عشرات الرهائن.

وبعد ذلك قصفت إسرائيل الفلسطينيين بغارات جوية في غزة، وقالت وزارة الصحة في القطاع إن ما لا يقل عن 900 فلسطينيا قتلوا وأصيب ما يصل إلى 4600 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية منذ يوم السبت.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى.

وصرّح بلينكن، الأحد، إن هناك أميركيين بين قتلى هجمات حماس على إسرائيل، وآخرين بين المفقودين.

وأوضح بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن "العالم يجب أن يثور" بسبب الهجوم المفاجئ على إسرائيل من قبل حماس.

وتابع: "هذا هجوم إرهابي واسع النطاق يقتل مدنيين إسرائيليين بالرصاص في مدنهم وفي منازلهم".