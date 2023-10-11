العالم اليوم - أنباء عن مقتل شقيق قائد "القسام".. وفيديو لمنزله المستهدف

انتم الان تتابعون خبر أنباء عن مقتل شقيق قائد "القسام".. وفيديو لمنزله المستهدف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل شقيق محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شقيق الضيف قتل و3 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزل كانوا متواجدين فيه بخان يونس.

وتبادل رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للمنزل الذي كان شقيق الضيف متواجدا فيه.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان قصفه لأكثر من 70 هدفا في غزة هذه الليلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 31 مواطنا قتلوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على منازل في خان يونس والنصيرات ودير البلح وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي وصل لـ900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة فضلا عن 4600 جريح.