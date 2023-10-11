نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوفان الأقصى تضع إيلون ماسك في ورطة.. هل سيواجه صاحب منصة إكس مشكلة مع الاتحاد الأوروبي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طوفان الأقصى ربما تضع إيلون ماسك على حافة خطجر أو مواجهة مع ازمة ذات بُعْدٍ قانوني، مع مسؤول أوروبي، انتقده محذرًا بسبب تداول معلومات.

الاتحاد الأوروبي

إيلون يواجه تحذير

قام المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون بتوجيه تحذير إلى الملياردير الأميركي إيلون ماسك من المعلومات المضللة المنتشرة على منصة “إكس” المملكوكة له في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل.

وقال المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي لـ ماسك في رسالة اطلعت عليها رويترز: “لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي”.

وذكّر تييري بريتون ماسك بأنه بحاجة إلى “إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الأمن العام والخطاب المدني الناجم عن المعلومات المضللة”.

وأضاف: “تبلغ وسائل الإعلام العامة ومنظمات المجتمع المدني على نطاق واسع عن حالات الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها المتداولة على منصتك في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور القديمة المعاد توظيفها للنزاعات المسلحة غير ذات الصلة أو اللقطات العسكرية التي أنشأت من ألعاب الفيديو”.

عليك الالتزام بمحددات الخدمات الرقمي

وتابع: “دعني أذكرك بأن قانون الخدمات الرقمية يحدد التزامات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى”.

وأوضح بريتون في خطابه شديد اللهجة لـماسك: “أولا، عليك أن تكون شفافا وواضحا للغاية بشأن المحتوى المسموح به بموجب شروطك وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل متسق وجديّ. هذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمحتوى العنيف والإرهابي الذي يبدو أنه يتم تداوله على منصتك”.

إيلون ماسك

وشدد على أنه “عندما تتلقى إشعارات بشأن محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون مجتهدا وموضوعيا في الوقت المناسب في اتخاذ الإجراءات وإزالة المحتوى ذي الصلة عند الضرورة. لدينا، من مصادر مؤهلة، تقارير حول محتوى يحتمل أن يكون غير قانوني يتم تداوله على مصتكم على الرغم من إشارات السلطات المختصة”.

تأكَّد من فعالية أنظمتك

وبموجب القوانين الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرد على الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة.

ويمكن لهذه الشركات الاعتراض على شكاوى المستخدمين، ولكن هناك عملية استئناف يمكن للمستخدمين الانتقال إليها.

وهناك مخاوف في بروكسيل "عاصمة الاتحاد الأوروبي" من عدم استجابة إكس خلال 24 ساعة للشكاوى المتعلقة بالمعلومات المضللة أو المحتوى غير القانوني الآخر مثل خطاب الكراهية خلال الوقت المطلوب.

وطلب بريتون من ماسك “التأكد بشكل عاجل من فعالية أنظمتك، وتقديم تقرير على الفور إلى الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات الأزمة التي اتخذها”.

ربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية

كان شارك ماسك، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، يدعو فيها لإنهاء إسرائيل. وقال في تغريدته عبر حسابه في "تويتر"، إن هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين.

علي خامنئي

إلا أنه اعتبر ما يجري عبر عقود من الزمن هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام. وأكد أن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعًا.

وتأتي هذه التغريدة بعدما اعتبر خامنئي، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه سيتم "استئصال سرطان الكيان الصهيوني الغاصب على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في كافة أنحاء المنطقة".

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