العالم اليوم - أميركا تناقش مع إسرائيل ومصر توفير ممر آمن لمدنيي غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 07:24 صباحاً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إسرائيل ومصر بشأن توفير ممر آمن للمدنيين في غزة، بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في أعقاب هجوم حماس مطلع الأسبوع.
وأضاف سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نركزعلى هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".
وأضاف: "تفاصيلها محل نقاش بين الوكالات التنفيذية، ولا أريد أن أعلن الكثير بشأنها علنا في الوقت الراهن".
وشنت إسرائيل ضربات جوية على الفلسطينيين في غزة بعد هجوم حركة حماس عليها يوم السبت مما أودى بحياة المئات.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى.
وردا على سؤال عن الضحايا المدنيين في غزة خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء، قال سوليفان عن الولايات المتحدة وإسرائيل: "نحن لا نستهدف المدنيين عمدا".
وأضاف: "نعمل على التأكد من أن عملياتنا العسكرية تجري بما يتفق مع سيادة القانون وقوانين الحرب".
أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة
- بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 900 شخصا، الأربعاء، وإصابة أكثر من 4600
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1200 قتيل، فضلا عن أكثر من 2700 مصاب
- أعلنت عدة دول تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل.
- منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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