ارتفاع عدد قتلى الاحتلال في عملية ”طوفان الأقصى” إلى 1200

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 08:28 صباحاً - ارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 1200 قتيل والإصابات إلى ٢٩٠٠، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام، إنه حتى الآن يتم انتشال وجمع الجثث من منطقة الحفلة التي كانت بـ «غلاف غزة»، ومن مناطق أخرى، مشيرة إلى أن «عدد القتلى كبير ومؤلم جداً، وسيرتفع قريباً».

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإٍسرائيلي إلى 900 شهيد و4500 مصاب، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت الماضي.

ونشرت وزارة الصحة، صورًا تظهر تعرض مركز حيدر عبد الشافي الصحي لأضرار كبيرة، نتيجة للاستهدافات الإسرائيلية لمحيط المركز، حيث أدى القصف إلى خروج المركز عن الخدمة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، انعكاس الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات التي تعرضت لها المنشآت الصحية في القطاع سلبًا على تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين في هذه الفترة الحرجة.

وكثفت طائرات حربية إسرائيلية، غاراتها على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن قصف مواقع للاحتلال محاذية للقطاع بالصواريخ.