العالم اليوم - نوفاك: روسيا والسعودية ستناقشان اليوم الوضع في سوق النفط

انتم الان تتابعون خبر نوفاك: روسيا والسعودية ستناقشان اليوم الوضع في سوق النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله إن روسيا والسعودية ستناقشان في وقت لاحق، الأربعاء، الوضع في سوق النفط وأسعار الخام.

وأضاف أن تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ربما يؤثر على سوق النفط.

وكانت أسعار النفط قد تفاعلت صعودا بقوة مع التصعيد في غزة مطلع الأسبوع، بعد مخاوف من أن تتأثر الإمدادات في حال اتساع دائرة الصراع الحالي.

وكان محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو جالو، قد ذكر في تصريحات الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.

وكانت السعودية قد أكدت الأسبوع الماضي، قبل التصعيد في غزة، إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

وأكد حينها نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك ساعد في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.