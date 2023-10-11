البنتاجون: إرسال حاملة الطائرات إلى شرق المتوسط رسالة لإيران وحزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، إن إرسال حاملة الطائرات الهجومية فورد إلى شرق البحر المتوسط، هو رسالة لإيران وحزب الله بألا يفكرا في التدخل، وذلك في ظل استمرار التصعيد الجاري بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف رايدر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، لهيئة البث الإسرائيلية، بأن الغرض من إرسال حاملة الطائرات جيرالد آر فورد، هو في المقام الأول إظهار الدعم لإسرائيل، ولكن أيضًا إرسال رسالة ردع إلى إيران وحزب الله، ومفادها: لا تصعدوا الوضع.

وأضاف أن حاملة الطائرات تتمتع بقدرات استخبارية ومراقبة، فضلا عن القدرة على الرد، ما سيسمح بالرد في أي موقف، مضيفا أن الولايات المتحدة ستترك طائرات إف-35 في المنطقة وتضيف مقاتلات من طراز إف-15 وإف-16 لتوفير مجموعة متنوعة من الخيارات.

أمريكا: نحن نقف مع إسرائيل

وذكر أن الرسالة من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والبنتاجون، إلى الإسرائيليين هي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم، لقد صدمنا بهذا الهجوم، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وسنقف إلى جانبها، بحسب قوله.

ويوم الأحد الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي، إنه أوعز إلى مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أوستن قوله، إن "حاملة الطائرات يو إس إس غيرالد آر فورد"، التي تعمل بالطاقة النووية ستتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسترافق حاملة الطائرات المتقدمة وتحمل على متنها ما يقرب من 5000 بحار، طائرات حربية ومدمرات وصواريخ موجهة في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس، وإجراء المراقبة، حسب أسوشيتد برس.