العالم اليوم - "قطر للطاقة" توقع اتفاقيتين لتوريد الغاز لفرنسا لمدة 27 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:20 صباحاً - وقعت قطر، الأربعاء، اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا لمدة 27 عاما بدءا من سنة 2026، في خطوة تندرج في إطار مسعى الدولة الأوروبية لتنويع الإمدادات، حسبما أفادت مجموعة الطاقة القطرية الحكومية في بيان.

ووقع على الاتفاقيتين شركتان تابعتان لكل من "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، على أن يتم تسليم الشحنات إلى محطة فوس كاڤاوو في جنوب فرنسا، بحسب البيان.

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