العالم اليوم - أسهم أديس القابضة تقفز في أول تداول بالبورصة السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - قفزت أسهم شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز نحو 30 بالمئة فوق سعر الإدراج في أول تداول لها في البورصة السعودية، الأربعاء، بعد جمع 1.22 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر الماضي.

وتفوق أداء أديس بشكل عام على الأسهم في البورصة السعودية، التي تراجعت 0.1 بالمئة لتواصل تقلباتها في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وزادت أسهم أديس إلى 17.54 ريال (4.68 دولار) في التعاملات المبكرة بالبورصة السعودية، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي الذي جاء عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي البالغ 13.5 ريال للسهم.

وشركة أديس مملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.

ويقع مقرها في مدينة الخبر السعودية، وتدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.