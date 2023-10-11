العالم اليوم - إطلاق منصة تمويل بـ800 مليون دولار لشركات الأغذية بأفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية، منصة للتمويل الزراعي بقيمة 800 مليون دولار، للمساهمة في تمويل الشركات المنتجة والموزعة للمحاصيل والأغذية في أفريقيا.

وذكر بيان الأربعاء، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية ومؤسسة التمويل الدولية، سيجمعان هذا التمويل معا بحلول عام 2030.

وأضافت المجموعة ومؤسسة التمويل على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي لأفريقيا وتقليص الاعتماد على الواردات.

وتواجه منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود مما أدى إلى زيادة مشكلات الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة والتي تفاقمت بسبب التضخم.

وقالت المجموعة والمؤسسة إن التمويل الجديد سيتضمن قروضا أو تمويل أسهم للمزارعين والشركات، فضلا عن التدريب على مهارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.