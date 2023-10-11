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أحمد جودة - القاهرة - وزارة الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال ترفض فتح ممر أمان لنقل الشهداء والمصابين

وزارة الصحة الفلسطينية.. نعاني بشكل كبير للغاية ونطلب الحماية الدولية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل عن أنها تعاني في الوقت الحالي من نفص في المستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف بسبب الحصار المفروض عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزارة الصحة الفلسطينية.. نعاني بشكل كبير للغاية ونطلب الحماية الدولية

وأوضحت الوزارة إلى أنه يتم في الوقت الحالي استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف التي تنقل المصابين والشهداء من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال رفض فتح ممر أمان للطواقم الطبية لنقل الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أنه تم استشهاد عدة طواقم طبية أثناء أداء عملهم.

الحماية الدولية

وزارة الصحة الفلسطينية.. نعاني بشكل كبير للغاية ونطلب الحماية الدولية

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية من المجتمع الدولي ضرورة توفير الحماية الدولية للطواقم الطيبة والمؤسسات والسيارات والمنشآت الفلسطينية حتى تتمكن من أداء عملها والسيطرة على الأوضاع الحالية.