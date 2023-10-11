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أحمد جودة - القاهرة - العاهل الأردني لن نتخلى عن الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحة بالقدس الشريف

فلسطين اليوم.. العاهل الأردني لن تنعم المنطقة بالسلام إلا بحل الدولتين.

فلسطين اليوم، صرح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين منذ قليل بأن دولة الأردن لن تحديد عن موقفها وتقوم بالدفاع عن القضية الفلسطينية ولن تتخلي عنها.

وأكد العاهل الأردني على أن الدولة الأردنية تقف خلف حماية المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس ولن تتخلي عن هذا الدور.

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وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة اتحاد الجميع والوقوف خلف القضية، وأوضح إلى أن العدو يسعي إلى التقليل من قوة الدول العربية وإظهار مدى ضعفهم، وأوضح إلى ضرورة إثبات عكس هذه الصورة التي يحاول العدو ترسيخها.

حل الدولتين

فلسطين اليوم.. العاهل الأردني لن تنعم المنطقة بالسلام إلا بحل الدولتين

فلسطين اليوم، وأكد العاهل الأردني على أن المنطقة لن تنعم بأمن والسلام التام إلا في حالة القيام بحل الدولتين بشكل نهائي لأنهاء الصراع المستمر من عام 1948.

الأمم المتحدة

فلسطين اليوم، وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه تم نزحوا أكثر من 236 ألف فلسطيني من منازلهم في قطاع غزة حتى الآن منذ بداية القذف الإسرائيلي على المنطقة.

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المقاومة الفلسطينية

وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن طريق كتائب القسام إلى أنها مازالت تستهدف منطقة عسقلان الإسرائيلية حتى الآن بالصواريخ لتهجير السكان المقيمين بها، وذلك ردًا على القذف على قطاع غزة وتهجير السكان الفلسطينين منه.

شهداء المقاومة

فلسطين اليوم.. العاهل الأردني لن تنعم المنطقة بالسلام إلا بحل الدولتين

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أعداد الشهداء مازال في ارتفاع حتى الآن حيث استشهد حتى الآن 1055 مواطن فلسطيني، وهم الذين وصلوا إلى المستشفيات، فيما يوجد الكثير من الشهداء الذين لم يتم الوصول إليهم حتى الآن بسبب القذف الإسرائيلي، كما أعلنت الوزارة إلى أن عدد الإصابات قد بلغ أكثر من 5184 حالة.

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وعلى الجانب الأخر أعلن المتحدث بأسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 196 شخص من جيش الاحتلال ويتنوع هؤلاء القتلى مابين عسكري، وصف ضابط، وضابط إسرائيلي.