العالم اليوم - الهند تريد مشاركة أرامكو في تطوير احتياطي النفط الاستراتيجي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - ترغب الهند في أن تشارك شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد والذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن متري وسط مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع المورد الرئيسي للنفط إليها، بحسب وثيقة أطلعت عليها رويترز.

وتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأعوام. لكن المحادثات اكتسبت قوة دافعة بعد اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الهندية في وثيقة داخلية "في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين وإستراتيجيين جديدين بحجم 6.5 مليون طن متري"، وأضافت "يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية".

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية. وأنشأت مخزونا استراتيجيا في ثلاثة مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من خمسة ملايين طن من النفط للتحوط من انقطاع الإمدادات.