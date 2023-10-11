العالم اليوم - إسرائيل تجمد حسابا في "باركليز" وعملات مشفرة مرتبطة بحماس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تجمد حسابا في "باركليز" وعملات مشفرة مرتبطة بحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - قالت الشرطة الإسرائيلية، إنه جرى تجميد حساب مصرفي في بنك باركليز البريطاني، لارتباطه بجمع تبرعات لحركة حماس الفلسطينية.

وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هجوما مباغتا من غزة على إسرائيل السبت، في واحدة من أقوى جولات التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ سنوات.

وقالت الشرطة في بيان، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لها، عملت مع الشرطة البريطانية لتجميد حساب في بنك باركليز، مرتبط بحركة حماس.

وذكر البيان أن حماس، نشرت تفاصيل الحساب البنكي "لغرض إيداع أموال للتبرعات".

وكانت إسرائيل قد أعلنت تجميد حسابات عملات مشفرة تستخدمها حماس بالتعاون مع Binance.

فوفقاً لتحليل Elliptic فإن حسابات مشفرة مرتبطة بفصائل فلسطينية، تلقت 134 مليون دولار منذ أغسطس 2021 وحتى يونيو 2023.

وكانت إسرائيل قد طلبت مصادرة عملات مشفرة موجودة في 67 حساباً في Binance، التي تُعتبر أكبر منصة لتداول العملات المشفرة.