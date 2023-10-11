العالم اليوم - إسرائيل تطلق حملة سندات لجمع الأموال وسط التصعيد في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - طرحت إسرائيل برنامج سندات لجمع الأموال وسط التصعيد في غزة، وفقا لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بـ"سندات إسرائيل"، وهي أداة للاقتراض.

وأظهرت التدوينات على مواقع "لينكد إن" و"إنستغرام" و"إكس"، أن "السندات الإسرائيلية أطلقت حملة دولية لجمع الأموال لصالح الدولة اليهودية التي هي في حالة حرب".

وجاء على موقع "سندات إسرائيل" على الإنترنت وهي أداة الاقتراض في البلاد لسندات الشتات، أن لديها ما قيمته 5.4 مليار دولار من السندات المستحقة اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل حوالي 12 بالمئة من الدين الحكومي الخارجي للبلاد.

ووصف أحد مندوبي المبيعات هذه الخطوة بأنها "دعوة لتجديد الاستثمار في إسرائيل، وللمساعدة أيضًا في الأحداث الجارية".

من جانبه قال بنك جيه بي مورغان، إنه يتوقع زيادة في الإنفاق المالي وأن "المساعدة المالية الأجنبية من المرجح أن تغطي جزءًا فقط من العجز المتزايد، لذا فإن إصدار الديون سيحتاج إلى زيادة".