العالم اليوم - لا كهرباء في غزة الآن.. والقصف يودي بحياة 4 مسعفين

انتم الان تتابعون خبر لا كهرباء في غزة الآن.. والقصف يودي بحياة 4 مسعفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - قتل 3 مسعفين يعملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، بعد قصف إسرائيلي استهدف مركبة الإسعاف التي يستقلونها في شمال قطاع غزة فيما قتل رابع شرقا، وفق ما أعلنت الجمعية في بيانين منفصلين.

وقالت في بيان: "استهدف الاحتلال قبل قليل وبشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة شمال غزة ما أدى إلى مقتل 3 مسعفين".

وأكدت في بيان لاحق منفصل مقتل مسعف رابع "خلال أدائه لعمله الإنساني عند معبر كارمي شرق غزة".

انقطاع التيار الكهربائي

قال رئيس سلطة الطاقة بغزة إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة توقفت في قطاع غزة الساعة 2 ظهراً؛ بسبب نفاد الوقود.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع.

وقال يوآف غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما "لا كهرباء. لا ماء. لا وقود".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن بعد ساعات من اندلاع الحرب أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وعمليا يعاني القطاع من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ تأتي الكهرباء لساعات محدودة في اليوم، لكن تلك الساعات انخفضت إلى ساعتين أو ثلاث مع الحرب وفي بعض المناطق لم تصل الكهرباء أبدا، طبقا لـ"الأونروا".