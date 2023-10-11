العالم اليوم - بعد إطلاقه على غزة.. ما قدرات صاروخ الرمح الإسرائيلي؟

انتم الان تتابعون خبر بعد إطلاقه على غزة.. ما قدرات صاروخ الرمح الإسرائيلي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقطع فيديو لاستخدامه صاروخ لأول مرة منذ حرب لبنان 2006 من طراز "الرمح" الدقيق لقصف هدف لم يحدده داخل القطاع.

وتعد صواريخ الرمح متقدمة نوعيا عن غيرها ضمن أنظمة الصواريخ وأثبتت كفاءتها في المعارك.

ما هي قدرات الصاروخ؟

تصل حمولته من المتفجرات لـ 20 كغ، ويصل مداه إلى 40 ميلا (65 كم) وفق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

يعمل بنظام الـ"جي بي إس" الذى يتيح له دقة أكبر فى التصويب.

الصاروخ مصمم لكي يحدد موقع هدفه ومهاجمته في البيئات الساحلية والبحرية والبرية.

يعمل الصاروخ في جميع الظروف الجوية وخلال النهار والليل ويمتلك قدرات هجومية ومتحركة وثابتة.

يستطيع الصاروخ الدخول من شباك منزل لدقته الشديدة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

يستطيع تدمير عدد كبير من المباني والأهداف في وقت قصير.

يمكن إطلاق 18 صاروخا في دقيقة واحدة من كل قاذفة لهذه الصواريخ.

خسائر كبيرة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن مقتل 1055 شخصا من سكان القطاع وإصابة الآلاف، ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش، قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إنه "يعتقد أن أكثر من 264 ألف شخص في غزة فروا من منازلهم"، مضيفا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".

ولجأ قرابة 175 ألفا من أولئك النازحين إلى 88 مدرسة تديرها "الأونروا"، وأكثر من 14 ألفا آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يعتقد أن نحو 74 ألفا يقيمون مع أقارب وجيران، أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل لغزة، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلا في القطاع الفقير.