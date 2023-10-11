العالم اليوم - مسؤول مصري: لا خطط لربط الجنيه بسلة عملات

انتم الان تتابعون خبر مسؤول مصري: لا خطط لربط الجنيه بسلة عملات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول مصري مطلع، أن القاهرة ليس لديها خطط لربط الجنيه المصري بسلة من العملات.

وكان موقع "الأهرام أونلاين" الإلكتروني قد نقل عن رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قوله إنه من المتوقع أن يتوصل البنك المركزي المصري إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مطلع عام 2024 لربط الجنيه بسلة من العملات الدولية والذهب.

وأضاف الفقي، أن سلة العملات يمكن أن تشمل الدولار الأميركي، واليورو، والين، والجنيه الاسترليني، وحتى اليوان.

وقال إن مصر أوفت بالفعل بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما أثار موجة من التضخم دفعت البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 11 في المائة.

وفي أكتوبر 2022، أعلن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن مصر تدرس القيام بمؤشر للجنيه، سيتم ربطه بسلة من الذهب وعملات أخرى إلى جانب الدولار الأميركي.