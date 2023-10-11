العالم اليوم - حماس تعلن استهداف مطار بن غوريون برشقة صاروخية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - أعلنت حركة حماس، الأربعاء، استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين.

وكانت الحركة أعلنت استهداف المطار ذاته، الثلاثاء، لكن إسرائيل نفت ذلك. والثلاثاء قال متحدث باسم المطار إن العمل مستمر، نافيا ما أعلنته حماس في بيان عن قصف المطار بصواريخ من قطاع غزة.

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