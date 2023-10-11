العالم اليوم - مع استمرار المعارك.. حماس تستبدل مقاتليها في محاور عدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - أعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، استبدال مقاتليها في محاور زيكيم - عسقلان وصوفا ومحاور أخرى.

وذكرت حماس: "مقاتلونا يخضون معارك عنيفة في منطقة صوفا". آخر تطورات اليوم الخامس من حرب غزة واصل الطيران الإسرائيلي قصف أحياء غزة خلال الليل وحتى الساعات الأولى من الأربعاء، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

يتوقع أن تتصاعد الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 2100 شخص من الجانبين.

الجيش الإسرائيلي: قصف أهداف بحرية تابعة لحماس في غزة

استكملت القوات الإسرائيلية "موجة ضربات ثالثة في بيت حانون، حيث أغارت عشرات الطائرات الحربية على أكثر من 80 هدفا في منطقة بيت حانون".

أغارت الطائرات الإسرائيلية على فرعيْ بنك يستخدمهما حماس لتمويل نشاطاته في القطاع ونفق تحت الأرض ومقريْ قيادة.

أعلنت حركة حماس إطلاق صاروخين أرض جو من طراز "متبر 1" تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي في سماء خان يونس.

عدد الضحايا في غزة ارتفع إلى 950 شخصا وأكثر من 5000 مصاب.

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