إغلاق مطار تل أبيب بعد قصفه بالصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - طوفان الأقصى، كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، عن إغلاق مطار تل أبيب بعد قصف صاروخي نفذته المقاومة الفلسطينية على العاصمة الإسرائيلية.

قصف مطارات في إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن مقاتلين المقاومة الفلسطينية نجحوا في الوصول إلى عسقلان عبر البحر دون أن يلاحظهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.



قوات المقاومة الفسطينية تقتحم المدن الإسرائيلية

ومن جانبها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن عددا من الفلسطينيين قاموا باقتحام شاطئ زكيم قرب ساحل عسقلان، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن هناك انهيارا أمنيا في صفوف قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في شاطئ زيكيم، مبينة وجود عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية في مكان الحادث، في إطار عملية طوفان الأقصى.

وبالأمس شنت المقاومة الفلسطينية قصفا عنيفا على مدينة عسقلان الإسرائيلية بالصواريخ وذلك بعدما حذرت سكان المدينة وطالبتهم بالخروج قبل الساعة ال5 من مساء يوم الثلاثاء.

وبمجرد انتهاء المهلة انهالات مئات الصواريخ التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على عسقلان، وتصدت منظومة القبة الحديدة لعدد من هذه الصواريخ.

وكانت أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم الثلاثاء أنها قصفت مدن تل أبيب وهرتسيليا وبئر السبع ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.