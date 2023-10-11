نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوي صفارات إنذار جنونية في شمال إسرائيل وسرب طائرات يخترق المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل لها إن صفارات إنذار جنونية دوت في شمال إسرائيل، مشيرة إلى ورود أنباء تفيد باختراق سرب طائرات المجال الجوي الإسرائيلي قادمة لبنان.

وأضافت المراسلة أن سربا من الطائرات المسيرة والحوامات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وأكد مراسلونا أن صفارات الإنذار تدوي في كل المستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان، مشيرين إلى أنه تم رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه يشتبه في اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كوماندوز من جنوب لبنان نفذ عملية إنزال شراعي في مستوطنات الشمال.

وأكدت مواقع إسرائيلية أن الهجوم الكبير في الشمال مشابه لما حدث صباح يوم السبت 7 أكتوبر في غلاف غزة.

كما أشارت القناة "14" العبرية إلى أن مسلحين تسللوا إلى منطقة معيان باروخ في الشمال، متحدثة عن عملية اختراق تمت بـ20 طائرة مسيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه وبسبب الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة ومستوطنات الجليل، طلب من السكان الدخول فورا إلى منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.